Британия будет, если потребуется, сотрудничать с талибами - глава минобороны

Несмотря на почти двадцатилетнюю борьбу с террористической группировкой Талибан*, Великобритания будет сотрудничать с талибами, если они придут к власти в Афганистане "при условии соблюдения определенных международных норм”.
Так заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Вашингтоне на встрече со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
"Уроки последних 20 лет не будут потеряны для талибов, хотя, вероятно, Великобритании, скорее всего, придется работать с этой группой", — сказал британский министр.
"Каким бы ни было правительство в Афганистане, при условии, что оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним. Но отношения будут пересмотрены, если они будут вести себя таким образом, который серьезно противоречит правам человека”.
Кстати, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Великобритания "сохранит приверженность Афганистану, несмотря на окончание военной кампании в этой стране".
Признавая, что перспектива сотрудничества Великобритании с талибами будет спорной, учитывая гибель 457 британских военнослужащих во время конфликта, Уоллес говорит:
"Все мирные процессы требуют, чтобы вы пришли к соглашению с врагом”.
Уоллес также призвал талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани "проявить лидерство” и работать вместе, чтобы обеспечить стабильность в стране после двух десятилетий конфликта.
К слову, так или иначе договариваться с талибами будут не только британцы:
Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
"Слуги народа" Денис Монастырский готов заменить Арсена Авакова на должности главы МВД - соратники по партии "дали добро".