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Британия будет, если потребуется, сотрудничать с талибами - глава минобороны

Мир

Несмотря на почти двадцатилетнюю борьбу с террористической группировкой Талибан*, Великобритания будет сотрудничать с талибами, если они придут к власти в Афганистане "при условии соблюдения определенных международных норм”.

Британия будет, если потребуется, сотрудничать с талибами - глава минобороны

Так заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Вашингтоне на встрече со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

"Уроки последних 20 лет не будут потеряны для талибов, хотя, вероятно, Великобритании, скорее всего, придется работать с этой группой", — сказал британский министр.

  • На прошлой неделе талибы заявили, что контролируют 85% территории страны. Однако афганское руководство отвергло это утверждение как часть пропагандистской кампании.

"Каким бы ни было правительство в Афганистане, при условии, что оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним. Но отношения будут пересмотрены, если они будут вести себя таким образом, который серьезно противоречит правам человека”.

Кстати, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Великобритания "сохранит приверженность Афганистану, несмотря на окончание военной кампании в этой стране".

Признавая, что перспектива сотрудничества Великобритании с талибами будет спорной, учитывая гибель 457 британских военнослужащих во время конфликта, Уоллес говорит:

"Все мирные процессы требуют, чтобы вы пришли к соглашению с врагом”.

Уоллес также призвал талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани "проявить лидерство” и работать вместе, чтобы обеспечить стабильность в стране после двух десятилетий конфликта.

К слову, так или иначе договариваться с талибами будут не только британцы:

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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