Талибан* пообещал Москве не развязывать войну с соседями Афганистана

Делегация политического офиса движения "Талибан*" (*запрещено в РФ) в четверг прибыла в Россию.

Как сообщил журналистам Сухейль Шахин, официальный представитель организации, в Москве состоялась встреча делегатов со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

По словам Шахина, его соратники не планируют захват афгано-таджикской границы. Да и воевать за власть в Афганистане талибы не собираются:

"Талибан* настроен на политическое решение афганских вопросов. Мы могли бы легко захватить провинциальные города, но принято решение остаться в сельской местности. Мы гарантируем, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, также сохранится транзит грузов. Кроме того, наши солдаты не будут пересекать границы государств Центральной Азии. А вот защищать регион — будут", — сказал спикер Талибана*.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

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