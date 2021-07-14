Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, несмотря на то, что силы движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ) захватили значительные территории Афганистана, паниковать не следует.
Ранее представители "Талибана"* приезжали на переговоры в Москву. Как пояснили в Кремле, власти РФ общаются с талибами из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе. По словам Кабулова, Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в республике ухудшится на фоне вывода войск США.
Визит в Москву и контакты с представителями МИД РФ делегации террористической организации "Талибан*", запрещенной в Российской Федерации, натолкнули обозревателя канала Pravda.Ru Дарью Митину на мысль: людоеды гуляют по Кремлю.
Откуда возникла такая ассоциация — она пояснила в очередном выпуске своей авторской программы.
— Ситуация с разгуливающими свободно по Москве талибами сама по себе абсурдна. Хотя и не нова:
Кто-то стал тереть глаза, кто-то себя попытался ущипнуть, потому что в реальность этой картинки не верилось, да и на календаре было не первое апреля.
Но тем не менее встреча была. И вот — опять почти та же картинка.
Хотя нынешняя история особая:
К примеру, если на ближневосточном направлении Россия, в общем-то, добивается успехов и постепенно возвращает утраченные в ходе перестроечного угара и ельцинско-путинского либерализма позиции, то в Афганистане все совершенно не так.
Практически все эти годы Россия была вне игры, несмотря на то, что мы играли роль этакого внешнего арбитра, тем не менее наша роль была очень и очень внешняя, по сравнению с нашим основным геополитическим противником — США, которые определяли судьбу региона с начала девяностых годов. И сейчас мы видим:
Оказывается, все последние — начиная с мая — месяцы талибы обозначали Кабулову, что они заняли 169 уездов из 370. Это, в общем-то, много, с учетом тех территорий, которые "Талибан" контролировал раньше. Это 85% афганской территории. Власть администрации Кабула катастрофически ослабла. Хотя еще несколько месяцев назад силы были примерно равны.
И вот теперь представители террористической организации, вчерашние и сегодняшние людоеды — мне бы хотелось посмотреть в глаза тому, кто утверждает, что они якобы за 25 лет своего существования цивилизовались, надели очки и перестали есть людей, хотя на деле это те же бандиты, что захватили Кабул 27 сентября 1996 года, убив все афганское руководство во главе с президентом Наджибуллой — они оказались вовлечены в различные переговорные форматы, оставаясь "Талибаном".
И проблема в том, что российская дипломатия системно, на мой взгляд, дезинформировала общество и президента России о степени влияния "Талибана"*, кормила сказками о том, что "Талибан"* — это уже не просто системная, но и доминирующая сила в Афганистане.
Хотя это совершенно не так и системной силой террористическая организация никогда не была, поскольку не очень-то стремилась к вхождению в легальное политическое поле, будучи озабочена наращиванием своего экономического потенциала, грабежами и укреплением своей материально-технической базы. А сейчас в Москве делегация "Талибана"* проводила переговоры и, делясь планами, ставила условия.
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