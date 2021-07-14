Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, несмотря на то, что силы движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ) захватили значительные территории Афганистана, паниковать не следует.

Ранее представители "Талибана"* приезжали на переговоры в Москву. Как пояснили в Кремле, власти РФ общаются с талибами из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе. По словам Кабулова, Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в республике ухудшится на фоне вывода войск США.

Визит в Москву и контакты с представителями МИД РФ делегации террористической организации "Талибан*", запрещенной в Российской Федерации, натолкнули обозревателя канала Pravda.Ru Дарью Митину на мысль: людоеды гуляют по Кремлю.

Откуда возникла такая ассоциация — она пояснила в очередном выпуске своей авторской программы.

— Ситуация с разгуливающими свободно по Москве талибами сама по себе абсурдна. Хотя и не нова:

первый раз мы с вами были поражены до глубины души ровно два года назад, летом 2019 года, когда в один прекрасный день, включив свои телевизоры, мы поперхнулись, увидев делегацию бородатых талибановцев за одним столом с министром иностранных дел Лавровым.

Кто-то стал тереть глаза, кто-то себя попытался ущипнуть, потому что в реальность этой картинки не верилось, да и на календаре было не первое апреля.

Но тем не менее встреча была. И вот — опять почти та же картинка.

Хотя нынешняя история особая:

делегация катарского офиса "Талибана"*, который считается политическим центром движения за рубежом, встречалась в Москве со спецпредставителем президента РФ Замиром Кабуловым, человеком, практически уже 20 лет единолично определяющим российскую политику на афганском направлении. Без малейших признаков коллективного принятия решений, как это происходит на всех остальных внешнеполитических "фронтах".

"Афганская" политика России беспрецедентно слаба

К примеру, если на ближневосточном направлении Россия, в общем-то, добивается успехов и постепенно возвращает утраченные в ходе перестроечного угара и ельцинско-путинского либерализма позиции, то в Афганистане все совершенно не так.

Практически все эти годы Россия была вне игры, несмотря на то, что мы играли роль этакого внешнего арбитра, тем не менее наша роль была очень и очень внешняя, по сравнению с нашим основным геополитическим противником — США, которые определяли судьбу региона с начала девяностых годов. И сейчас мы видим:

процесс ухода американцев из Афганистана повлек за собой укрепление "Талибана*", его активное наступление на афганские города и села, взятие целых губерний.

Оказывается, все последние — начиная с мая — месяцы талибы обозначали Кабулову, что они заняли 169 уездов из 370. Это, в общем-то, много, с учетом тех территорий, которые "Талибан" контролировал раньше. Это 85% афганской территории. Власть администрации Кабула катастрофически ослабла. Хотя еще несколько месяцев назад силы были примерно равны.

И вот теперь представители террористической организации, вчерашние и сегодняшние людоеды — мне бы хотелось посмотреть в глаза тому, кто утверждает, что они якобы за 25 лет своего существования цивилизовались, надели очки и перестали есть людей, хотя на деле это те же бандиты, что захватили Кабул 27 сентября 1996 года, убив все афганское руководство во главе с президентом Наджибуллой — они оказались вовлечены в различные переговорные форматы, оставаясь "Талибаном".

И проблема в том, что российская дипломатия системно, на мой взгляд, дезинформировала общество и президента России о степени влияния "Талибана"*, кормила сказками о том, что "Талибан"* — это уже не просто системная, но и доминирующая сила в Афганистане.

Хотя это совершенно не так и системной силой террористическая организация никогда не была, поскольку не очень-то стремилась к вхождению в легальное политическое поле, будучи озабочена наращиванием своего экономического потенциала, грабежами и укреплением своей материально-технической базы. А сейчас в Москве делегация "Талибана"* проводила переговоры и, делясь планами, ставила условия.