План депутата из ФРГ: покинуть ЕС и дружить с Россией

Пока одни политики заявляют, что "СП-2" — ошибка и намекают на важность прозападного курса, другие открыто говорят: пора дружить с Россией. А для укрепления дружбы создавать аналог ЕС.

С заявлением касательно ситуации с курсом Германии во внешней политике выступил лидер "АдГ" Тино Крупалла. Для Die Welt он уточнил: Вашингтон не стесняется открыто давить на страны Европы по части "СП-2", а политика США отчасти вообще строится на том, чтобы менять "национальную идентичность" немцев.

"[Вашингтон не стесняется использовать] целенаправленную стратегию по дезинформации и манипуляции мнением", — уточнил он.

Таким образом, сделал вывод политик, стоит придумать новое экономическое объединение, в котором найдётся место и для России, а ЕС — вообще покинуть.

"Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов", — считает политик.

Напомним, что ранее стало известно: одна из кандидатов на пост канцлера ФРГ Анналена Бербок ("Зелёные") уверена, что "СП-2" можно считать ошибкой для страны.

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