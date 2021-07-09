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Прагматизмом по приказам: как смена канцлера ФРГ может отразиться на "СП-2"

Мир

Несмотря на то, что "СП-2" практически достроили, газопроводу всё же может грозить опасность. После того, как свой пост покинет немецкий канцлер Ангела Меркель, в Германии может начаться форменный "развал правительства", который затронет и ситуацию с "СП-2".

Северный поток 2
 

Проект — ошибка: кандидат в канцлеры об "СП-2"

Напомним, что ранее Анналена Бербок ("Зелёные"), один из кандидатов на пост канцлера, заявила: проект "СП-2" — ошибка. Кроме того, схожие мысли высказал представитель ХДС Армин Лашет (также претендует на пост): если что, газопровод можно и остановить.

Комментарий по поводу рисков для "СП-2", связанных с "переменой мест слагаемых" в Берлине, предоставил для заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Для URA. RU он сообщил: возможны как остановка строительства, так и остановка газопровода.

Если вдруг "Зелёные": прагматизм против приказов США

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров

"Если вдруг ["Зелёные"] развалят правительство, я допускаю, что они либо приостановят [строительство], либо вообще постараются остановить [проект] "Северный поток — 2". Они совершенно не думают о своей стране, о её потребностях, о её перспективах", — заявил Джабаров.

Также, уточнил политик, партия "Зелёные" даже не скрывает того факта, что работает на США. Однако "СП-2" немцам всё-таки интересен и важен — достаточно посмотреть на итоги зимы 2020/2021, которая истощила газовые хранилища по всей Европе.

"Я думаю, что немецкий прагматизм возьмёт верх и всё равно этот поток будет доведен до конца. Противно наблюдать, насколько много "доброжелателей" в отношении этого проекта", — уточнил Джабаров.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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