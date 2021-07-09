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"Может он что-то употребляет?": эксперт о словах Шмыгаля про "СП-2"

Мир

Новое заявление от Киева: там уверены, что "слухи" касательно успешного завершения проекта "СП-2" на сегодняшний день не имеют под собой оснований.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль

Беспочвенные слухи: Киев "ушёл в отрыв" по теме "СП-2"

Напомним, что о "беспочвенности" заявил не кто-нибудь, а украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Слухи о том, что "Северный поток-2” завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны", — заметил он, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Полный бред, может он что-то употребляет?"

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Комментарий о словах Шмыгаля предоставил для "Общественной службы новостей" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он уверен: непонятно, к чему вообще продолжение риторики в подобном ключе, которая уже откровенно смахивает на бред "что-то употребляющего".

"Я бы посоветовал премьеру посмотреть в окно и уточнить: а точно ли лето? А не зима? Не врут ли синоптики? Может быть после этого он скажет, что явно украинцев обманывают, а на улице — зима.

Его слова — это полный бред, может он что-то употребляет? Но, конечно, это было сказано для определённых ушей, он же не полный, надеюсь, дебил. О завершении "Северного потока-2” говорят даже сами европейцы, Байден и вся его администрация.

Не понимаю, к чему они продолжают эту риторику, но скорее всего это делается исключительно для украинских избирателей. То есть, показать, что они намерены бороться с ветряными мельницами до конца", — отметил он.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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