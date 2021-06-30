США проигрывают в конкуренции с РФ по торговле газом в Европе, не помогает даже административный ресурс. Европа оказалась в заложниках у США и погибает.
Третий месяц подряд ПАО "Газпром" отказывается использовать дополнительные мощности для увеличения поставок "голубого топлива" в Европу, которая страстно желает пополнить свои изрядно исчерпанные запасы.
Во вторник на аукционе в Венгрии компания не зарезервировала дополнительную пропускную способность трубопровода на июль через Украину в пункте пропуска Суджа, хотя оператор украинской газотранспортной системы предлагал забронировать 63,7 млн куб. м газа в сутки при цене $0,71 за кубометр.
Цены на этих новостях на эталонном спотовом рынке в Голландии подскочили до самого высокого уровня с 2008 года — около $400 за 1 тыс. куб. м. (трубопроводный газ стоит в среднем $200- $300).
В июле поставки в Европу российского трубопроводного газа ещё более сократятся в связи с остановкой на ежегодное техническое обслуживание трубопроводов "Ямал" (6-10 июля) и "Северный поток-1" (13-22 июля). Между тем, техническое обслуживание трубопровода "Турецкий поток", по которому российский газ поступает в Турцию и Юго-Восточную Европу, запланированное на 12-27 июля, пока отложено до нового газового 2021/22 года.
Росту цен на спотовые цены в Европе (более чем на 65% в этом году) также способствуют:
Как сказал Pravda. Ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, "Газпром" реализует свою маркетинговую стратегию, чтобы восполнить убыток прошлого года.
"Он не обязан выбирать дополнительные мощности по контракту с "Нафтогазом". Он и так сверх этого контракта еще 15 миллионов кубов в сутки докупает", — отметил эксперт.
"Чем больше накаляется ситуация в период формирования запасов на зиму, тем больший спрос, выше цена. "Газпром" восполняет потери предыдущего года, когда цена за газ была в десять раз меньше, чем сейчас в июне. Он не монополист на европейском рынке (30%), но трейдеры очень чувствительны к его информации, так как нужно сформировать запасы не меньше, чем в прошлом году", — сказал Сергей Пикин.
Напомним, что США, начиная с администрации Дональда Трампа, всячески продвигали на рынок Европы свой СПГ, для этого они развязали кампанию против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
За последние 10 лет Запад сделал ставку на мгновенный (спотовый) рынок по передаче прав собственности на партии СПГ, политически и санкционно дискредитируя российский трубопроводный газ, поступающий в Европу по долгосрочным договорам. Растущая ликвидность спотовой торговли за последние несколько лет помогли преобразовать её в действительно глобальный рынок. Но выяснилось, что СПГ производят мало — он выкуплен на много лет вперёд, и при недостатке предложения, стал дороже, чем трубопроводный.
Как пишет Bloomberg, " в настоящее время отрасль находится в разгаре периода затишья, следующий поток новых поставок ожидается не раньше середины десятилетия".
Это еще раз показывает значимость трубопроводного газового транспорта из России в Европу. И она, вероятно, усилится в ближайшие годы, так как газовые месторождения Норвегии и Великобритании на исходе.
Это, конечно, выгодно "Газпрому", который с помощью "Северного потока-2" надеется поставлять в Европу 55 млрд куб. м. в год. При этом этот транзит будет дешевле, чем транзит через Украину, и, в конце концов, его "Газпром" сведёт к минимуму. Это же касается и транзита через Белоруссию и Польшу ( газопровод "Ямал"), который с 2015 года не опускался ниже 37,7 млрд куб.м., за исключением прошлого ковидного года.
Но заказы на 2021 год в размере 29,6 млрд куб.м., более чем на 8 млрд куб.м. ниже этого показателя. Показательно, что этот объем уже может потенциально дать первая нитка "Северного потока-2", которая объявлена уложенной на прошлой неделе.
Европейский потребитель не будет платить заоблачные цены за газ и электроэнергию на его основе, навязывание же дорогой энергии грозит европейским властям протестами и проигрышем на выборах.
Ситуацию спасёт как раз срочный запуск газопровода "Северный поток- 2", он мог бы добавить столь необходимые поставки в Европу и помочь региону избежать кризиса.
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