Россия выигрывает у США "газовую войну"

США проигрывают в конкуренции с РФ по торговле газом в Европе, не помогает даже административный ресурс. Европа оказалась в заложниках у США и погибает.

"Газпром" генерирует повышение цен на спотовом рынке

Третий месяц подряд ПАО "Газпром" отказывается использовать дополнительные мощности для увеличения поставок "голубого топлива" в Европу, которая страстно желает пополнить свои изрядно исчерпанные запасы.

Во вторник на аукционе в Венгрии компания не зарезервировала дополнительную пропускную способность трубопровода на июль через Украину в пункте пропуска Суджа, хотя оператор украинской газотранспортной системы предлагал забронировать 63,7 млн куб. м газа в сутки при цене $0,71 за кубометр.

Цены на этих новостях на эталонном спотовом рынке в Голландии подскочили до самого высокого уровня с 2008 года — около $400 за 1 тыс. куб. м. (трубопроводный газ стоит в среднем $200- $300).

В июле поставки в Европу российского трубопроводного газа ещё более сократятся в связи с остановкой на ежегодное техническое обслуживание трубопроводов "Ямал" (6-10 июля) и "Северный поток-1" (13-22 июля). Между тем, техническое обслуживание трубопровода "Турецкий поток", по которому российский газ поступает в Турцию и Юго-Восточную Европу, запланированное на 12-27 июля, пока отложено до нового газового 2021/22 года.

Росту цен на спотовые цены в Европе (более чем на 65% в этом году) также способствуют:

острая конкуренция среди европейцев за имеющийся на рынке СПГ, так как хранилища природного газа в Европе в настоящее время заполнены почти на 25 процентов ниже обычного уровня для этого времени года,

постоянно растущий спрос на СПГ в Азии, где цены выше — $465 за 1 тыс. куб. м.,

остановка на техническое обслуживание норвежских газовых месторождений,

снижение прогнозов по выработке "зеленой" электроэнергии.

Как сказал Pravda. Ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, "Газпром" реализует свою маркетинговую стратегию, чтобы восполнить убыток прошлого года.

"Он не обязан выбирать дополнительные мощности по контракту с "Нафтогазом". Он и так сверх этого контракта еще 15 миллионов кубов в сутки докупает", — отметил эксперт.

"Чем больше накаляется ситуация в период формирования запасов на зиму, тем больший спрос, выше цена. "Газпром" восполняет потери предыдущего года, когда цена за газ была в десять раз меньше, чем сейчас в июне. Он не монополист на европейском рынке (30%), но трейдеры очень чувствительны к его информации, так как нужно сформировать запасы не меньше, чем в прошлом году", — сказал Сергей Пикин.

Спотовый газ не заменит трубопроводный

Напомним, что США, начиная с администрации Дональда Трампа, всячески продвигали на рынок Европы свой СПГ, для этого они развязали кампанию против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

За последние 10 лет Запад сделал ставку на мгновенный (спотовый) рынок по передаче прав собственности на партии СПГ, политически и санкционно дискредитируя российский трубопроводный газ, поступающий в Европу по долгосрочным договорам. Растущая ликвидность спотовой торговли за последние несколько лет помогли преобразовать её в действительно глобальный рынок. Но выяснилось, что СПГ производят мало — он выкуплен на много лет вперёд, и при недостатке предложения, стал дороже, чем трубопроводный.

Как пишет Bloomberg, " в настоящее время отрасль находится в разгаре периода затишья, следующий поток новых поставок ожидается не раньше середины десятилетия".

Это еще раз показывает значимость трубопроводного газового транспорта из России в Европу. И она, вероятно, усилится в ближайшие годы, так как газовые месторождения Норвегии и Великобритании на исходе.

Это, конечно, выгодно "Газпрому", который с помощью "Северного потока-2" надеется поставлять в Европу 55 млрд куб. м. в год. При этом этот транзит будет дешевле, чем транзит через Украину, и, в конце концов, его "Газпром" сведёт к минимуму. Это же касается и транзита через Белоруссию и Польшу ( газопровод "Ямал"), который с 2015 года не опускался ниже 37,7 млрд куб.м., за исключением прошлого ковидного года.

Но заказы на 2021 год в размере 29,6 млрд куб.м., более чем на 8 млрд куб.м. ниже этого показателя. Показательно, что этот объем уже может потенциально дать первая нитка "Северного потока-2", которая объявлена уложенной на прошлой неделе.

"Газпром" оказался победителем в объявленной США газовой войне

Европейский потребитель не будет платить заоблачные цены за газ и электроэнергию на его основе, навязывание же дорогой энергии грозит европейским властям протестами и проигрышем на выборах.

Ситуацию спасёт как раз срочный запуск газопровода "Северный поток- 2", он мог бы добавить столь необходимые поставки в Европу и помочь региону избежать кризиса.

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