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Будущий канцлер Германии отметил важность "Северного потока-2"

Спорт » Командные виды » Футбол

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что в вопросе строительства "Северного потока-2" необходимо гарантировать стабильность Украины. Возможный преемник Ангелы Меркель подчеркнул, что трубопровод важен для ФРГ.

Будущий канцлер Германии отметил важность "Северного потока-2"

По словам Лашета, газ из России поможет Германии перейти на "зелёную" энергетику.

"Мы сможем успешно осуществить энергетический переход только в том случае, если закупим газ на переходный период. Поэтому трубопровод важен для Германии, и, кроме того, он скоро будет готов", — приводит Augsburger Allgemeine слова Лашета.

Ранее сообщалось, что первая нитка газопровода уже готова. Достроить "Северный поток-2" и запустить его в России планируют до конца 2021 года.

После появления информации о скором завершении строительства "Северного потока-2" канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо учесть интересы Украины и продлить контракт на транзит газа через ГТС этой страны.

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Автор: Артём Пермяков
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