Будущий канцлер Германии отметил важность "Северного потока-2"

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что в вопросе строительства "Северного потока-2" необходимо гарантировать стабильность Украины. Возможный преемник Ангелы Меркель подчеркнул, что трубопровод важен для ФРГ.

По словам Лашета, газ из России поможет Германии перейти на "зелёную" энергетику.

"Мы сможем успешно осуществить энергетический переход только в том случае, если закупим газ на переходный период. Поэтому трубопровод важен для Германии, и, кроме того, он скоро будет готов", — приводит Augsburger Allgemeine слова Лашета.

Ранее сообщалось, что первая нитка газопровода уже готова. Достроить "Северный поток-2" и запустить его в России планируют до конца 2021 года.

После появления информации о скором завершении строительства "Северного потока-2" канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо учесть интересы Украины и продлить контракт на транзит газа через ГТС этой страны.