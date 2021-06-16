Зеленский объяснил, на каких условиях Киев согласен с запуском "СП-2"

Украина продолжает активно эксплуатировать тему "СП-2". Россия (а заодно и Европа) услышали очередные "условия", при выполнении которых Киев — так уж и быть — согласится на запуск газопровода.

Мнение лидера Украины Владимира Зеленского приводит president. gov.ua. Президент пообщался с представителями западной прессы и объяснил им: Москва в плане работы над газопроводом пока "всех переигрывает".

"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий", — отметил Зеленский.

Далее пошла конкретика: отвечая на вопрос, чего именно хочет Киев от Москвы в качестве "компенсации", президент обозначил целый список:

прекращение войны;

спокойствие;

стабильность;

возвращение украинских территорий;

энергетическая безопасность.

Если Украина не получит вышеуказанное, то

"…будет бороться за свою государственность и против "Северного потока — 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет".

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