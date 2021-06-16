Украина продолжает активно эксплуатировать тему "СП-2". Россия (а заодно и Европа) услышали очередные "условия", при выполнении которых Киев — так уж и быть — согласится на запуск газопровода.
Мнение лидера Украины Владимира Зеленского приводит president. gov.ua. Президент пообщался с представителями западной прессы и объяснил им: Москва в плане работы над газопроводом пока "всех переигрывает".
"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий", — отметил Зеленский.
Далее пошла конкретика: отвечая на вопрос, чего именно хочет Киев от Москвы в качестве "компенсации", президент обозначил целый список:
Если Украина не получит вышеуказанное, то
"…будет бороться за свою государственность и против "Северного потока — 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет".
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