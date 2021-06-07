Как "Северный поток - 2" убьет экономику Украины

Строительство и последующий запуск "Северного потока — 2" принципиально изменит российско-украинские отношения.

В перспективе многострадальный проект будет — и довольно скоро. Российский президент Владимир Путин во время ПМЭФ заявил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода.

По его словам, укладка второй нитки будет завершена в течение двух месяцев. Таким образом, в ближайшее время должны начаться работы по гидравлическим испытаниям трубы с последующим заполнением её газом. Пока не ясно, сможет ли "Северный поток — 2" быстро пройти процедуру сертификации — этому мешают американские санкции.

В этой связи понятно, что Украине придётся делать выбор — ещё больше ограничить торговые связи с Россией или попытаться пойти на дополнительные компромиссы.

Как отмечает политолог Владислав Иноземцев, Киев сегодня разрывается между стремлением убедить Вашингтон в необходимости более жёсткого курса в отношении России и дела против Виктора Медведчука, влияющего на внутреннюю политику страны.

Пока все попытки разорвать экономические связи с Россией даже выглядят нелепо. Один газовый вопрос заставляет задуматься: отказавшись от покупок в России, Украина приобретает его же (российский газ) в Словакии.

Товарооборот между странами по-прежнему находится на высоком уровне. Разорвать наработанные связи тяжело, и всё будет зависеть от того, способно ли политическое руководство страны разделить экономику и политику.

В проекте "Неудаща" отметили, что с украинской экономикой примерно ВСЁ выглядит именно так — вроде "реверсных" поставок газа, который на поверку оказывается на 100% российским. Разумеется, можно отказаться от пива "Балтика", но уголь Донбасса уже ничем не заменишь.

Да и с "Северным потоком — 2" делать вид, что ничего страшного не происходит, у Украины уже совсем не получается.

Президент Зеленский заявил, что достройка и запуск СП-2 выбьют из бюджета Украины как минимум 3 млрд долларов и ей не на что будет содержать армию, а значит, Россия обязана… давать денег на борьбу с собой.

Украине нужна независимая экономика, но ЕС денег на это не давал и не даёт. Уступок тоже пока ждать нечего, так что цугцванг на восьмом году "битья горшков" вырисовывается знатный.

Авторы проекта "Тайная канцелярия" добавили, что Кремлю приходится действовать жёстко, когда дело касается интересов крупных госчиновников и связанных с ними бизнес-корпораций.

Всё это происходит, несмотря на политику полной зачистки пророссийских сил или сил, которые разыгрывают эту карту в Киеве, выдавливание гуманитарной российской повестки, преследований и даже убийств пророссийски настроенных украинских политиков и граждан, которых судят и сажают лишь за проявление антизападных настроений и непризнание Майдана как качественного изменения страны.

Хотя многие эксперты считают, что "СП-2" вряд ли ухудшит отношения между странами. "Газпром" выкупил транзитные мощности украинской газопроводной системы на четыре года вперёд, так что "игра на трубе" продолжится ещё несколько лет.

Впереди, скорее всего, замораживание конфликта и прекращение эскалации.

Что характерно, США не заинтересованы в провокациях Киева. В вилке — вступить в войну с РФ или отказаться от помощи и получить удар по международной репутации — американцы себя видеть не хотят.

В настоящее время лоббисты конгрессменов США через украинских политиков и международные СМИ стремятся повлиять на Байдена, сигнализируя, что на саммите в Женеве он должен занять жёсткую позицию в отношении СП-2.

Украинцы прекрасно понимают, что рано или поздно придётся снова договариваться и тут нужно будет пойти на некоторые уступки.

В работу может пойти план-минимум:

замораживание конфликта, прекращение эскалации;

США посадят на "короткий поводок" украинское руководство и запретят ему угрожать войной ЛДНР;

а может, речь будет и о том, что Киев не должен вступать в НАТО, а должен остаться внеблоковым.

А секретарь СНБО Алексей Данилов выдвинул претензии Франции и Германии за отказ давать Украине "ПДЧ по вступлению в НАТО" в 2008 году.

По логике Данилова, события в Крыму и Донбассе спровоцированы именно этим. Так что ещё до начала работы "Северного потока — 2" виновные во всех бедах уже найдены.

Украина обвиняет крупнейшие страны ЕС в "потворстве агрессору".

На этом поприще отметился и глава МВД Арсен Аваков, заявивший, что после запуска NordStream-2 Украине нужно опасаться терактов на газопроводе из России в Европу, который пролегает по территории страны.

Это якобы будет делаться для того, чтобы "выключить" украинскую ГТС из транзита и перевести его на "Северный поток — 2".

Как отмечает издание "Страна", Путин заявил, что Россия не обязана "всех кормить", а Украина могла бы иметь большую долю транзита, да и для себя газ покупать по цене Белоруссии, если бы поддерживала с Россией нормальные отношения.

Тем не менее газ у неё останется. По словам Путина, существующий контракт с Украиной по поводу прокачки газа будет работать до 2024 года.

"Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. На ближайшие десять лет объём может увеличиться на 50 миллиардов кубических метров плюсом…Так что есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит", — заявил российский лидер.

По сути, Путин сказал, что даже после запуска "Северного потока — 2" украинская труба будет нужна как резервная мощность. Действительно, потребление газа в Евросоюзе растёт.

Аналитики на Западе предполагают, что в 2021 году оно вернётся к уровню докризисного 2019 года. А Европа наращивает потребление, потому что сокращается добыча на шельфе Северного моря и экологическая тема подминает угольную промышленность.

Вероятнее всего, спрос на природный газ в ближайшие девять-десять лет вырастет на 15% по всему миру. Напомним, пропускная способность "Северного потока — 2" после достройки составит 55 млрд кубометров газа в год. "Северный поток — 1" качает 59 млрд кубометров.

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