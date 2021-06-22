"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины

США уходят из Афганистана. Бесславно или нет, зависит от целей которые они себе ставили. Однако, объявляя выход из Афганистана, конечно, они оттуда не уходят. Инфраструктура НАТО там остается. А хорошо ли это для нас?

Кинул ли Джо Байден Украину? Или американцы все-таки могут посодействовать Незалежной в продолжении внутренней бойни и антироссийской риторики за счёт, например, Германии? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, американцы совершенно бесславно уходят из Афганистана. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но для нас могут возникнуть проблемы. Как вы считаете?

— Мы не знаем, бесславно или нет. А хорошо ли это для нас, зависит оттого, какие цели они ставили. Если они ставили целью увеличить наркотрафик в Европу через Россию, этой цели они добились. Если они ставили цель разрушить страну, ее политическую систему, и этой цели они добились. Поэтому — пусть уходят.

— Они же не могут эти цели назвать. Они же должны говорить, что пришли дать мир, свободу и демократию. Так они всегда и говорят, вот только делают совсем другое.

— С этой задачей они, конечно, не справились и не могли справиться. Тогда они действительно бесславно уходят.

— Вы сказали, что возможны столкновения между США и Россией по поводу Афганистана. Разве Россия имеет какие-то планы, амбиции по этому поводу?… Понятно, что для нас это — очень важный и опасный участок. Но мы разве готовы как-то возвращаться в Афганистан?

— Противоречия возможны в разном формате. Помните, как президенту Путину задали вопрос на эту тему, что Дональд Трамп объявил о том, что американцы уходят из Афганистана. И что он ответил? Он ответил, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И я здесь согласен с президентом.

США выходят, чтобы остаться

Потому что американцы, объявляя выход из Афганистана, конечно, оттуда не уходят. Конечно, инфраструктура НАТО там остается. Уже известно, что турки будут контролировать кабульский аэропорт.

Понятно, что там останутся частные военные компании, которые неотличимы от регулярных военных американских сил. Понятно, что мы там тоже будем играть какую-то роль по той простой причине, что это — наше южное подбрюшье.

Эта страна находится недалеко от нас. Несмотря на то, что мы не граничим с Афганистаном, тем не менее, угроза оттуда исходит. И нам придется договариваться с талибами. Можем быть, нам даже придется встретиться в горах с нашими американскими партнерами. И будет очень неприятно.

— Ситуация с гораздо более близкой Украиной все более настораживает. Зеленский что-то опять пошел в глухой занос.

— В полный отрыв.

— Да, у него одно заявление — краше другого, даже не знаешь, что цитировать и чем "восхищаться". И министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже отмочил, что если они благосклонно отнесутся к запуску "Северного потока-2", если им дадут в нем 5-7-10%… С какой стати мы должны кому-то 5-7-10% отдавать?…

— Речь шла не о наших процентах, а о Германии. Дело в том, что Украина сейчас, конечно, буквально брызжет разными проектами на этот счет, пытаюсь прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но их претензии обращены не к нам. Они обращены к Германии.

Они надеются на помощь США, которые погрозят пальцем Германии и скажут Ангеле Меркель, когда та будет покидать пост канцлера, что вам необходимо компенсировать те потери, которые понесла Украина, которые вы ей нанесли, настаивая на "Северном потоке-2".

Потому что уже понятно, что с Россией на эту тему не договоришься. Россия просто посылает лесом — и все. А Германия от США зависима. И она в принципе может принять это предложение и где-то подвинуться для Украины.

США создают конфликты в других странах за их же деньги

Зачем это нужно Соединенным Штатам? — Казалось бы, причем тут вообще США и зачем они вступаются за кого-то. А дело в том, что у Штатов есть очень замечательная модель финансирования локальных конфликтов. Они предпочитают, чтобы это делалось за местные же деньги, лишь бы не штатовские.

Точно такая же схема отрабатывается в Сирии, когда воруется нефть, она продается, и эти деньги идут на финансирование турбулентности, тех незаконных вооруженных формирований, бандитов, которые там и устраивают революции, расшатывают политическую систему и устраивают террор.

Точно так же США решили сделать "благо" и для Украины. Не будут же Штаты сами финансировать ее антироссийское поведение. Пусть это делают немцы. Пусть это делает Германия, которая является главным бенефициаром "Северного потока-2".

Вот такая логика у американцев, она — вполне понятная. У них тут вполне прагматичная позиция. Она — порочная, конечно, но четкая и ясная. Она британцами уже много веков отрабатывается. Так что я с увлечением смотрю за перспективами этих переговоров.