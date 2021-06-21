Политолог о встрече Путина и Байдена в Женеве: Задачи, которые были поставлены — выполнены

В эфире программы "Необычная неделя" политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. Конечно, самое важное событие не только недели, но возможно, и всего года встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. А её важнейшие итоги: договорённость о прямой связи и разрядки напряженности.

— Алексей, по встрече президентов России и США были очень разные прогнозы, теперь идут совершенно разные оценки. Пишут, что все в Женеве вообще было ужасно, Байден показал свою полную несостоятельность и много еще чего всякого.

Тем не менее, был достигнут ряд очень важных договоренностей, в том числе по возвращению дипломатов, консультаций о дальнейшей судьбе СНВ-III, по обмену заключенными. Это была такая запретная тема длительное время. Как вы оцениваете итоги этого саммита?

— Я бы сразу хотел немножко конспирологии здесь напустить. Потому что вы, наверное, заметили, что сама встреча произошла по инициативе американской стороны.

Теперь мы знаем также, что Джозеф Байден позвонил Владимиру Путину, пытаясь объяснить, почему он положительно хмыкнул в ответ на провокационный вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

Я не знаю, чего уж хотели организаторы провокации достичь, но именно это и стало причиной в итоге причиной того, что президенты встретились и провели достаточно, на мой взгляд, эффективный диалог.

Что касается российской стороны, то все задачи, которые были поставлены теми группами, которые готовили эту встречу, были выполнены. — Первое, Россия и США получили диалоговое окно.

Прямая связь

Теперь будет новая форма коммуникации, личного общения между президентами — между Путиным и Байденом.

Уже не будет никаких препятствий для того, чтобы они просто созванивались и решали текущие вопросы, текущие проблемы явочным порядком.

Это — хорошо, потому что у нас есть несколько регионов, где все-таки Россия и США могут иметь военное столкновение, то есть — между военными России и США может произойти конфликт. Это — Сирия, Арктика и в перспективе Афганистан.

Поэтому я думаю, что возможность того, что один президент может взять трубку и позвонить другому, урегулировать конфликт, это — очень хорошо.

Вторым шагом стало подписание совместной декларации о том, что наши страны не стремятся к ядерному конфликту.

Весь мир теперь может выдохнуть и не так сильно волноваться. Потому что в последнее время экспертам, которые наблюдают эти процессы, казалось, что стороны действительно могут зайти в такую опасную зону, из которой выйти будет уже крайне сложно. И, конечно, есть еще множество мелких интересных, любопытных и великолепных просто деталей.

— Очень интересен вопрос по поводу обмена заключенными. Потому что два фигуранта сразу же всплывают — это Виктор Бут и Константин Ярошенко. По Буту — сложная история, есть какие-то основания подозревать, что это — действительно криминальный случай, хотя из него сделали вообще какого-то монстра.

А Константина Ярошенко просто беззаконно и нагло выкрали из третьей страны. Там такое было нарушение прав, совершенно ужасные условия содержания и так далее. И сейчас они оба в ужасных условиях находятся. Если их вернут в Россию, это тоже будет очень большой и важный шаг, жест доброй воли со стороны американцев, как вы считаете?

— Да, действительно два гуманитарных момента я бы отметил. Это — возможный обмен заключенными. Хотя Владимир Путин в интервью, которое предваряло эту встречу уже рассказал, почему это возможно и какие трудности существуют. Трудность одна — у нас нет соглашения по взаимной экстрадиции.

Поэтому любой обмен подобного рода будет носить характер обмена военнопленными. Так американский журналист попытался пошутить, за что ему на самом деле надо по ушам настучать. Потому что такие шутки со стороны журналистов — моветон.

Да, эти акты могут быть гуманитарными актами взаимных уступок со стороны главы одного государства другому и обратно. Но здесь дьявол как обычно — в деталях. Потому что какие фамилии прозвучали с американской стороны? Публично об этом не говорилось. Но вполне возможно, что Пол Уилан.

— Чья вина доказана.

— Да. Но это публично не было сказано. Точно было сказано про Майкла Калви. С ним — действительно очень сложная ситуация, непонятно, что и как. Возможно, это дело является вообще результатом какого-то рейдерства. Очень сложное дело. Он сейчас под домашним арестом.

Но не прозвучало фамилии, которую все ждали, это — Алексей Навальный к печали тех, кто ратует за его судьбу. Для американской стороны этот человек оказался ничтожным просто абсолютно, даже вскользь о нем не упомянули.