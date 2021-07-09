Большие панды больше не являются вымирающим видом животных

Число больших панд, обитающих в дикой природе, достигло 1800 особей. Это позволяет говорить о том, что эти животные больше не относятся вымирающим.

Власти Китая снизили охранный статус больших панд с "находящихся под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида", сообщает Global Times.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), большие панды- самые редкие представители семейства медведей. Эти животные живут в горных бамбуковых лесах в центральном Китае. Основные причины сокращения их популяции — уничтожение среды обитания, вырубка бамбука и браконьерство.

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