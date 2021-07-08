Протасевич вернулся в онлайн и бодро общается с подписчиками

Роман Протасевич, экс-редактор Telegram-канала NEXTA, задержанный властями страны, вернулся в онлайн-мир. И уже вовсю общается со своими подписчиками в социальных сетях.
В видео, размещенном в новом аккаунте в Twitter, блогер заявил, что "медленно возвращается к жизни в Интернете” и поделился подробностями своей жизни под домашним арестом, особо выделив, что "постарается" отвечать на вопросы подписчиков как можно быстрее.
По его словам, в настоящее время находится "не в Минске, а в частном доме за городом” вместе со своей девушкой. У него всё хорошо — есть возможность гулять, а продукты привозят прямо на дом.
Напомним, что Протасевич и гражданка России София Сапега, были задержаны, когда рейс Ryanair, на котором они летели в Литву, получил указание приземлиться в белорусской столице.
Отвечая одному комментатору, поинтересовавшемуся последствиями ареста, Протасевич сказал:
"Теперь у меня аэрофобия.”
И добавил:
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