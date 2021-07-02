Оппозиция в Армении через суд пытается отменить результаты выборов

Оппозиционный альянс Армении, возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном, обратился в Конституционный суд с просьбой отменить результаты выборов 20 июня, которые он проиграл.

Об этом сегодня сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление политической партии.

Напомним, партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на выборах в парламент набрала 53,91% голосов, а политический блок Кочаряна "Армения" отстал на 21,04%.

Международные наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что выборы были конкурентными и в целом хорошо управляемыми.

К слову, ещё один конкурент Пашиняна, объединившиеся в блок "Честь имею" экс-президент Армении Серж Саргсян и экс-главы нацбезопасности Артур Ванецян - по итогам выборов у них третье место - тоже считают выборы "нечестными" и намерены сегодня подать иск в Конституционный суд .

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