Украинский МИД снова радует прессу сильными заявлениями: не успели там рассказать, что "пожаловались" НАТО на "черноморский вопрос", как переключились на тему США. Оказалось, что в МИД Украины прекрасно осведомлены о том, что именно было для США проблемой прошлого, а что — является проблемой будущего.
"Россия для США — это…
Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьёзным человеком, а тот всё ещё пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе.
А вот Китай — реальный оппонент. Россия — это проблема прошлого, а Китай — это проблема завтрашнего дня. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи", — разъяснил все тонкости глава украинского МИД Дмитрий Кулеба для LIGA. net.
При этом, добавил Кулеба, слова американского лидера Джо Байдена его насторожили. Речь, как оказалось, шла о следующих словах Байдена:
"…если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется".
"Это опасный нарратив для Украины", — уверен Кулеба.
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