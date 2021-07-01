В МИД Украины обрисовали для США проблемы прошлого и будущего

Украинский МИД снова радует прессу сильными заявлениями: не успели там рассказать, что "пожаловались" НАТО на "черноморский вопрос", как переключились на тему США. Оказалось, что в МИД Украины прекрасно осведомлены о том, что именно было для США проблемой прошлого, а что — является проблемой будущего.

"Россия для США — это… Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьёзным человеком, а тот всё ещё пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе. А вот Китай — реальный оппонент. Россия — это проблема прошлого, а Китай — это проблема завтрашнего дня. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи", — разъяснил все тонкости глава украинского МИД Дмитрий Кулеба для LIGA. net.

При этом, добавил Кулеба, слова американского лидера Джо Байдена его насторожили. Речь, как оказалось, шла о следующих словах Байдена:

"…если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется".

"Это опасный нарратив для Украины", — уверен Кулеба.

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