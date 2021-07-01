Они подвинут границы: Киев "нажаловался" НАТО на Россию в Чёрном море

Украина не устаёт напоминать о себе НАТО: на этот раз Киев "пришёл" к альянсу по поводу России и Чёрного моря. Если в акватории, считает МИД Украины, сохранится текущая ситуация, то Москва просто-напросто "подвинет границы влияния".

Ситуацию объяснили глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он пообщался с Liga. net и отметил: Киев постоянно напоминает странам, состоящим в НАТО о "постоянной опасности в регионе".

"Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Чёрном море всё останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе", — уточнил Кулеба.

И в НАТО, отметил чиновник, на ситуацию реагируют — в частности, используя "элементы политики". Напомним, что ранее представитель НАТО заявил: альянс никуда уходить не собирается вне зависимости от позиции РФ.

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