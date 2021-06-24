Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах. И лично он не считает, что Великобритания о чём-то лжёт по поводу инцидента.

Премьер-министр объяснил ситуацию британским журналистам, один из которых спросил его: признаёт ли Лондон мнение МИД РФ о том, что власти Великобритании сообщают ложные данные.

"Это не соответствует имеющейся у меня информации и, согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом", — сказал Джонсон, слова которого приводит информагентство PA.

При этом у Лондона оказалась своя версия событий. Как сообщает Times, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уточнил:

"Королевский военно-морской флот всегда будет соблюдать международное морское право и его мирному проходу не будут чинить препятствий".

Также, согласно заявлению британского Минобороны в Twitter,

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом".

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