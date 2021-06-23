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"Нет интерфейсов": читатели Zeit обсуждают статью Владимира Путина

Мир

Статья президента РФ для немецкого издания Zeit вызвала бурную реакцию читателей по всему миру. На сайте издания мнения касательно написанного Владимиром Путиным разошлись: припомнили и "ракеты в 600 км от Берлина", и коррупцию. Однако нашлись и сторонники принципа "худой мир лучше доброй ссоры". Что же написали прочитавшие материал гости сайта Zeit?

Владимир Путин
 

"Первый ход"

"Хорошие слова, но приведут ли они к соответствующим действиям? Или все ждут, что "другой" пойдёт первым?", — пишет Harzzach.

"Поверить Путину"

"Запад должен поверить Путину! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начинаем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнёрства", — уверен Matthias Wilke.

"Нет интерфейсов"

"Партнёрство? А в какой области?

Экономическое? Никакого интереса, поскольку в России слишком высок уровень коррупции, а инвестиции "уничтожаются" государством, будучи заклейменными как "иностранный агент".

Политическое? Россия при Путине превратилась в диктатуру, журналистика критического плана подавляется государством, оппозиционеров сажают, их организации запрещают.

И в других областях дела не лучше. "Срастись" вместе не выйдет, потому что подходящих для этого "интерфейсов" не существует", — считает namevergeben2.

Россия и ЕС
 

"Все против всех"

"Это старая точка зрения — мы против них. США против СССР, Великобритания против Европы, все против Китая.

Так происходит потому, что каждый борется за свою выгоду. Пришло время совместной работы для достижения общей цели",- пишет Mikadoxx.

"Наводит мосты"

"Спасибо, уважаемый ZEIT, за то, что выложили данную статью. Насколько я помню, впервые здесь напечатано выступление президента России. Что хорошо, поскольку служит цели понимания и наводит мосты", высказывается Backtoreality.

"Привязаться к России"

"Мы должны привязаться к России, чтобы сдержать Китай. Альтернативы нет", — уверен Sibels.

"Ракеты у Берлина"

"Пока Путин держит ядерные ракеты в 600 км от Берлина, ему всё равно никто не поверит", — считает Analena Barböck.

"Как так?"

"Чтобы защитить себя от граждан России, западный мир ежегодно тратит 5000 евро в пересчёте на каждого гражданина России. По информации СМИ, средний доход в России составляет 220 евро в месяц или 2640 евро в год.

Мы тратим почти вдвое больше среднего дохода россиян, чтобы защитить себя от них. Я никогда не понимал, как русским удается создать такую ​​ситуацию с якобы "технологией каменного века" и небольшим бюджетом", — удивляется Warum auch immer.

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Автор: Константин Шапров
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