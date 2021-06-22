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Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Политика

Статья "Быть открытыми, несмотря на прошлое", автором которой является президент России Владимир Путин, представлена на официальном сайте Кремля. Она посвящена важнейшей дате — 80-летию с момента начала ВОВ.

Владимир Путин
 

Отстояли Родину, спасли Европу и мир

Президент отметил, что урон, понесённый страной в ходе войны, был колоссальным. Счёт погибшим шёл на десятки миллионов, как экономика, так и культура понесли тяжелейший урон.

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.

И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", — написал Путин.

После войны: возобладал "другой подход"

После войны, продолжил президент, народы Европы взяли курс на интеграцию. Прошло время, и казалось, что вскоре то, о чём мечтал Шарль де Голль, воплотится в реальность.

Владимир Путин
 

"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока.

Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути.

Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан", — указал Путин.

С 1999 года, привёл цифру президент, было зафиксировано пять волн "расширения" НАТО. По их итогам организация приняла 14 стран, в числе которых оказалась бывшие советские республики. И это

"…фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий".

"Зачем нужно было это делать?": уроки истории для Запада

Владимир Путин
 

Затем, написал президент, многие страны были искусственно загнаны к выбору: сотрудничать можно или с РФ, или с Западом. Такой ультиматум вылился в череду проблем, в частности — украинскую трагедию 2014 года.

"Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать?

Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?", — написал Путин.

При этом на сегодняшний момент система европейской безопасности откровенно деградировала. Заметно, что растут риски очередной гонки вооружений, становится более напряжённой общемировая обстановка. В результате оказываются упущены важные возможности.

"Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить?

Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", — указывает президент.

"Наша общая и бесспорная цель"

Владимир Путин
 

Россия, отмечает Путин, открыта к взаимодействию, к восстановлению партнёрских отношений с Европой. Тем, которые интересны обеим сторонам, много: от климатических проблем до вопросов энергетики.

"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем.

Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", — заключает президент.

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Автор: Константин Шапров
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