"Мы не можем": Киев признался, что Минские соглашения невыполнимы

Украинские власти понимают, что альтернативы Минским соглашениям не существует. Но вот незадача: в текущем виде они невыполнимы, уверены в Киеве.

"Мы их не денонсируем, с Минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем", — высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на "1+1".

Логичный вопрос: а что же мешает Киеву? Ответ:

"российские танки, БТР, российские генералы и офицеры".

И техника, и военные РФ находятся, по мнению Данилова, на территории Украины и мешают проведению выборов в Донбассе.

Напомним, что параллельно "торможению" Минских соглашений Украина активно высказывается по поводу НАТО: ранее Киев успел весьма вольно интерпретировать слова о ПДЧ, прозвучавшие из уст американского президента Джо Байдена. Объяснять ситуацию пришлось СНБ США.

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