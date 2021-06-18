Практически геноцид: Тимошенко об очередном росте цен на газ

Резкое недовольство главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко вызвало решение, связанное с газом. Как оказалось, украинцев решили "порадовать" очередным подорожанием: представители НАК "Нафтогаз" сообщили, что уже с 1 июля цена вырастет до 11,94 гривен за кубометр.

Тимошенко не пожалела критики для данного решения: выступая на брифинге, она привела несколько цифр. Например, себестоимость добычи газа, по её данным, составляет примерно 2 гривны 30 копеек.

"Зачем продавать людям наш собственный газ в 6 раз дороже, по 12 гривен?" — возмутилась она, цитаты передаёт "Обозреватель".

Новость, отметила Тимошенко, шокирует. По сути, совершается преступление — и кто получает с него "откаты", хорошо известно всей стране. Партия "Батьківщина" будет добиваться отмены решения о росте цен, пообещала политик.

"Это сокрушительное отношение "слуг народа" к людям надо немедленно прекращать! Украинцы не в состоянии были платить и по 6 гривен, а повышение цен на газ до 12 гривен за кубометр является практически геноцидом украинцев", — заявила она.

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