Мастера интерпретаций: Киев "подправил" слова Байдена про Украину в НАТО

Телефонную беседу президентов Украины и США в Киеве "расшифровали" несколько по-своему, заявили во вторник для Axios представители Совета национальной безопасности Белого дома. Например, Украина не постеснялась внести нужную ей правку в заявление Джо Байдена.

Напомним, что разговор состоялся 7 июня, а уже 8 представителям СНБ пришлось вносить ясность в вопросы, которые обсуждали президенты. В частности, Киев не так истолковал сказанные Байденом слова, касающиеся столь желанного для Украины членства в НАТО.

Итак, по версии Киева президент США

"подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

"Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", — сказал Axios представитель СНБ.

"[Владимир] Зеленский сделал интеграцию в НАТО своим главным приоритетом, но прогресс на этом направлении в настоящее время маловероятен", — резюмируют в Axios.

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