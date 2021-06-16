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"Но нам нужно больше": Киеву объяснили особенности пути в НАТО

Мир

Новости о том, что же нужно сделать Украине для столь желанного членства в НАТО, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что от Киева ждут "большего".

"Но нам нужно больше": Киеву объяснили особенности пути в НАТО

Столтенберг поднял вопрос НАТО и пути в альянс Украины, выступая на встрече с группой военных обозревателей. Он напомнил, что пока Украина вписана лишь в число претендентов на членство в альянсе, и работать на пути в НАТО предстоит "больше".

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <…> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", — объяснил он.

При этом Столтенберг подчеркнул: для того, чтобы Киеву выдали ПДЧ НАТО, нужно единогласное "за" всех 30 стран-участниц альянса. Напомним, что ранее данные Киева о ПДЧ несколько удивили даже Вашингтон: американцы заявили, что на Украине "скорректировали" заявление Джо Байдена на эту тему.

"[Предоставление Украине ПДЧ] не было основной темой саммита [НАТО]", — добавил также Столтенберг.

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Автор: Константин Шапров
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