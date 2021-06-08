Евросоюз и Британия на грани "сосисочной" торговой войны

Евросоюз готов начать торговую войну с Великобританией, если Борис Джонсон отменит договор о Брексите, чтобы магазины Северной Ирландии могли продолжать продавать британские колбасы.

Об этом предупредил Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии.

"Брюссель отреагирует быстро и решительно, если Британия решит продлить льготный период в Североирландском протоколе, который истекает в конце этого месяца. Мы принудим Великобританию соблюдать международное право", — заявил еврочиновник.

В рамках льготного периода в Северную Ирландию можно отправлять охлажденное мясо, произведенное в материковой части Великобритании. Но Лондон намерен в одностороннем порядке продлить контракт, как это было сделано ранее для доставки товаров и посылок из супермаркетов.

Тогда это вылилось в инициированный ЕС судебный процесс, в ходе которого Великобритания обвиняется в нарушении международного права.

Что говорят в самой Британии

По данным источников агентства Daily Telegraph правительство Бориса Джонсона не планирует "соглашаться на ситуацию, которая означала бы, что британские колбасы больше не могут ввозиться и продаваться в Северной Ирландии".

"Это всё сложно. Вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Северной Ирландии. Это не совсем подходящее время, чтобы вдруг — в начале июля — лишить людей поставок охлажденного мяса из Великобритании", цитирует таблоид слова неназванного источника.

Из-за чего, собственно, спор

После Brexit в соответствии с протоколом, все товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию, через территорию Ирландии, подлежат оформлению в соответствии с таможенным кодексом Евросоюза — с санитарными и фитосанитарными проверками (SPS), применяемыми к 100% ввозимых пищевых продуктов.

То ли из-за пандемии, то ли по каким-то иным причинам, британские производители оказались не готовы к смене "правил игры" и просят Брюссель отложить изменения "хотя бы до 2023 года". Но еврочиновники непреклонны.

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