EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На взлёт: Решетников объяснил возможный резкий рост ВВП в мае
Скандал в Twitter: блогер посоветовала принцу Гарри назвать дочь в честь Флойда
Мастера интерпретаций: Киев "подправил" слова Байдена про Украину в НАТО
Кого, откуда и как будут забирать в вытрезвители: утверждены новые правила
"Раздражают": Берлин снова умудрился задеть Киев
Китай успешно испытал парашют для безопасного приземления обломков ракет
Deutsche Bank: Мина инфляции под экономиками ряда стран рванёт в 2023-ем
Минюст США объявил, что "отобрал" у хакеров часть выкупа за Colonial Pipeline
Трамп: биткоин – это мошенничество против доллара

Евросоюз и Британия на грани "сосисочной" торговой войны

Мир » Европа

Евросоюз готов начать торговую войну с Великобританией, если Борис Джонсон отменит договор о Брексите, чтобы магазины Северной Ирландии могли продолжать продавать британские колбасы.

Об этом предупредил Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии.

"Брюссель отреагирует быстро и решительно, если Британия решит продлить льготный период в Североирландском протоколе, который истекает в конце этого месяца. Мы принудим Великобританию соблюдать международное право", — заявил еврочиновник.

В рамках льготного периода в Северную Ирландию можно отправлять охлажденное мясо, произведенное в материковой части Великобритании. Но Лондон намерен в одностороннем порядке продлить контракт, как это было сделано ранее для доставки товаров и посылок из супермаркетов.

Тогда это вылилось в инициированный ЕС судебный процесс, в ходе которого Великобритания обвиняется в нарушении международного права.

Что говорят в самой Британии

По данным источников агентства Daily Telegraph правительство Бориса Джонсона не планирует "соглашаться на ситуацию, которая означала бы, что британские колбасы больше не могут ввозиться и продаваться в Северной Ирландии".

"Это всё сложно. Вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Северной Ирландии. Это не совсем подходящее время, чтобы вдруг — в начале июля — лишить людей поставок охлажденного мяса из Великобритании", цитирует таблоид слова неназванного источника.

Из-за чего, собственно, спор

После Brexit в соответствии с протоколом, все товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию, через территорию Ирландии, подлежат оформлению в соответствии с таможенным кодексом Евросоюза — с санитарными и фитосанитарными проверками (SPS), применяемыми к 100% ввозимых пищевых продуктов.

То ли из-за пандемии, то ли по каким-то иным причинам, британские производители оказались не готовы к смене "правил игры" и просят Брюссель отложить изменения "хотя бы до 2023 года". Но еврочиновники непреклонны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Великобритания дорого заплатит за Brexit
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Евросоюз и Британия на грани "сосисочной" торговой войны
На взлёт: Решетников объяснил возможный резкий рост ВВП в мае
Можно ли умереть от страха?
Скандал в Twitter: блогер посоветовала принцу Гарри назвать дочь в честь Флойда
Мастера интерпретаций: Киев "подправил" слова Байдена про Украину в НАТО
Кого, откуда и как будут забирать в вытрезвители: утверждены новые правила
"Раздражают": Берлин снова умудрился задеть Киев
Как избавиться от ощущения сухости во рту
Китай успешно испытал парашют для безопасного приземления обломков ракет
Deutsche Bank: Мина инфляции под экономиками ряда стран рванёт в 2023-ем
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников