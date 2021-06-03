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В один миг: эксперт о полётах в Крым и отношениях Киева с Минском

Мир

Узнав о том, что Минск обдумывает вопрос полётов белорусских авиакомпаний в Крым, Киев ответил резко и однозначно: полетите — ждите санкций.

Здание правительства Украины
 

Как уточнила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, слова Лукашенко по данной теме "зафиксировали", Киев готов мгновенно ответить.

Отношения Минска и Киева зашли настолько "не туда", что стороны готовы рушить всё "построенное" ранее? "Правда. Ру" обратилась за комментарием к Людмиле Адиловой, политологу.

Прерванное добрососедство: больше не друзья?

Эксперт отмечает: помимо экономических, между Белоруссией и Украиной ранее были налажены и межкультурные, и прочие коммуникации, страны находились в добрососедских отношениях. И теперь всё достигнутое может пойти "на слом".

"То, что существовало между Украиной и Белоруссией как дружественными государствами, может быть прервано в один миг", — уточняет Адилова.

Торговля между Украиной и Белоруссией
 

Небольшая справка: Украина считается вторым по совокупному объёму торговым партнёром для Белоруссии, а Белоруссия, в свою очередь, — пятым для Украины. Не так давно, в 2018 году, в Гомеле прошёл форум регионов Украины и Белоруссии. По его итогам стороны заключили около 130 соглашений и обсудили такие вопросы, как:

  • инвестиционный потенциал;
  • концепции международных транспортных коридоров;
  • международное сотрудничество через административные единицы;
  • промышленная кооперация.

А буквально через пару лет, в 2020 году, украинская сторона (впервые в истории двусторонних) отозвала из РБ своего посла (официально — ради консультации).

Выгода России — ставка на отыгрыш потерь?

крым
 

"Что касается поездок в Крым: Россия заинтересована в том, чтобы они были, чтобы белорусы ездили в Крым, устанавливали добрососедские отношения между народами Киева, Украины и Белоруссии.

И чем больше белорусы будут ездить в Крым, отдыхать в Крыму, тем больше появится у них желания признать Крым российским", — разъясняет Адилова.

Выгода России очевидна: признание Крыма Белоруссией — процесс, который позволит отыграть ранее понесённые репутационные потери.

"Потому что Украина всё равно будет вести свою политику, она так и создавалась, как антиРоссия. И без разницы, кто там будет президентом: Зеленский, кто угодно. Всё равно она будет вести антироссийскую политику", — уверена эксперт.

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Автор: Константин Шапров
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