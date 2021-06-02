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"Мы зафиксировали": Киев предупредил Минск касательно рейсов в Крым

Мир

Мгновенный ответ Минску в случае разрешения полётов в Крым пообещали из Киева. Власти Украины готовы действовать, и в качестве инструмента выбрали санкции.

"Мы зафиксировали": Киев предупредил Минск касательно рейсов в Крым

Напомним общую картину: ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва уже прорабатывают вопрос полётов в Крым. Ранее (26 мая) Украина успела приостановить авиасообщение с РБ.

"Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", — приводит цитату Лукашенко "БелТА".

Ответ из Киева оказался однозначным — если Минск действительно пустит в Крым авиарейсы, то пусть готовится к санкциям.

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину за возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым…

Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией… И если хоть один самолёт белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", — уточнила для "Укринформа" заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Автор: Константин Шапров
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