Рекомендации администрации США посольствам страны по всему миру вывесить рядом с государственным флагом флаги ЛГБТ и движения BLM вызвали резкую критику конгрессменов от республиканской партии.
На обсуждение Конгресса представлен законопроект, запрещающий американским посольствам по всему миру вывешивать "политические флаги” в поддержку "указанных движений".
"Американский флаг — это маяк свободы и надежды для угнетенных народов по всему миру; он должен быть основным флагом, развевающимся над нашими посольствами, и именно этого добивается мой проект закона", — сказала автор инициативы республиканец Николь Маллиотакис.
К слову, в некоторых дипмиссиях США явно перестарались, выполняя указание Белого дома. Например, флаг BLM, развевавшийся над афинским посольством, был настолько заметен, что, как сообщалось, прикрывал печать Соединенных Штатов.
Вывешивание флага BLM многими в Конгрессе США "воспринята с беспокойством", поскольку сторонники организации призывают "лишить финансирования полицию” и "осудить и запретить” бывшему президенту Дональду Трампу снова занимать политические посты.
"Директива администрации является оскорблением для тех, кто принес окончательную жертву за наш флаг и нашу нацию — особенно сейчас, когда мы приближаемся к выходным Дням Дня памяти — и абсолютно нелепо, что для исправления этой проблемы необходим закон”, — сказал Маллиотакис.
Впрочем, как говорят эксперты в самих США крайне маловероятно, что законопроект получит необходимую поддержку в контролируемой демократами Палате представителей.
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