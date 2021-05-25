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На посольствах США будут развиваться два флага: государственный и фраг BLM

Мир

Посольства США по всему миру поднимут флаг Black Lives Matter и проведут кампанию против “глобальной расовой справедливости”, расширяя глобальный экспорт "пробужденности", который начинался с радужного знамени ЛГБТ+.

Акция пройдёт в день смерти Джорджа Флойда, после которого движение Black Lives Matter стало частью официальной дипломатической политики США.

Об этом говорится в меморандуме, разосланном в посольства Соединённых Штатов госсекретарем Энтони Блинкеном.

 

©Twitter,автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Из-за утечки документ попал к журналистам издания Human Events и был опубликован.

Как следует из материала издания, в меморандуме посольствам рекомендуется сосредоточиться “на необходимости ликвидации системного расизма и его продолжающегося воздействия” и вывесить флаг BLM рядом со Звездно - Полосатым флагом до конца года.

"Хотя и подписанная Блинкеном, эта записка непосредственно соответствует исполнительному указу президента Джо Байдена “Продвижение расового равенства”, изданному в январе", - уточняет Human Events.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Движение BLM (Черные жизни имеют значение) основано на убеждении, что Америка является “системно расистской”, а ее политические, правовые и социальные институты работают на угнетение чернокожих.
  • В ответ критики BLM называют движение “антибелым”, “марксистским”, “ антиполицейским” и “анархистским”.

К слову, напомним, что при администрации Трампа посольство США в Москве вывешивало радужный флаг и провозглашало:

“Права ЛГБТИ-это права человека. Права человека универсальны”

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Автор: Ольга Лебедева
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