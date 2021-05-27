Люди карабахской войны: кто и зачем хочет обострения между Баку и Ереваном

Продолжает ухудшаться ситуация на армяно-азербайджанской границе: утром 27 мая пришли данные о том, что Азербайджаном взяты в плен шесть военных Армении. По данным из Минобороны Азербайджана, пойманные военные действовали в составе группы и ставили целью минирование путей снабжения на азербайджанской территории.

Конфликт между двумя странами, вроде бы "приглушённый" ранее, продолжает тлеть, грозя разгореться с новой силой. И подогревать подобного рода инциденты могут, в том числе, с армянской стороны, сообщил телеканалу "360" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Видят в Пашиняне предателя": кому выгодны конфликты

Журавлёв считает, что на данный момент на ситуацию влияют сразу несколько факторов. Первый — это "низовые конфликты", которые не под силу потушить властям в высоких кабинетах.

"Сам факт произошедшего говорит именно об этом. Солдаты просто подошли к границе. С той стороны тут же прибежали и задержали", — отметил Журавлёв.

Второй фактор — заинтересованность в напряжённости на границе политических сил Армении. Страна готовится к выборам в парламент, в связи с чем обостряется противоборство Никола Пашиняна (и.о. премьер-министра Армении) и старой политической элиты страны.

"Это люди карабахской войны. Они воспринимают Пашиняна как предателя", — пояснил он.

Если Пашинян проиграет, большинство в парламенте будет за военными.

"Я боюсь, что эти конфликты будут нагнетаться теми, кому это нужно из-за конкретных политических причин. Не из-за того, что они не любят Армению или Азербайджан. Не потому что они собираются переиграть войну, а потому что им надо сохранить градус напряжения перед выборами", — добавил Журавлёв.

Интересно, что после того, как Пашинян встал у руля страны, деньги пошли не на оборонные или армейские нужны, а на развитие Армении. В частности, Пашинян стремился повысить уровень жизни армян и практически всё это время успешно избегал крупных конфликтов. А в момент кризиса противникам Пашиняна понадобился именно "генерал".

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