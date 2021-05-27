"Нафтогаз" продолжает политику противодействия строительству "СП-2". Команда противодействующих будет усилена — и не кем-нибудь, а бывшим представителем американского Госдепа.
О новой фигуре в деле сопротивления "СП-2" рассказали через Facebook в пресс-службе компании. Там отметили, что остановка строительства остаётся "национальной задачей" Украины, а также приоритетным делом для самого "Нафтогаза".
Поможет в этом нелёгком деле Мирон Василик, который известен как:
"Господин Василик на позиции советника председателя правления ["Нафтогаза"] займётся расширением сотрудничества компании с международными организациями", — сказано в сообщении.
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