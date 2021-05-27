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Команду "Нафтогаза" по борьбе с Nord Stream 2 усилили бывшим сотрудником Госдепа

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"Нафтогаз" продолжает политику противодействия строительству "СП-2". Команда противодействующих будет усилена — и не кем-нибудь, а бывшим представителем американского Госдепа.

Команду "Нафтогаза" по борьбе с Nord Stream 2 усилили бывшим сотрудником Госдепа

О новой фигуре в деле сопротивления "СП-2" рассказали через Facebook в пресс-службе компании. Там отметили, что остановка строительства остаётся "национальной задачей" Украины, а также приоритетным делом для самого "Нафтогаза".

Поможет в этом нелёгком деле Мирон Василик, который известен как:

  • экс-сотрудник Национального комитета Республиканской партии США;
  • экс-представитель Госдепа США;
  • экс-представитель департамента защиты окружающей среды США;
  • человек, работавший в крупных международных компаниях.

"Господин Василик на позиции советника председателя правления ["Нафтогаза"] займётся расширением сотрудничества компании с международными организациями", — сказано в сообщении.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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