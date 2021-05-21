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Офис Зеленского отреагировал на скандал с "русской косовороткой"

Мир » Бывший СССР » Украина

"Ничего вы не понимаете в вышиванках", — ответили в офисе Зеленского тем, кто принял рубашку президента за русскую косоворотку.

Офис Зеленского отреагировал на скандал с "русской косовороткой"

Накануне, 20 мая, на Украине праздновали "день вышиванки". Президент страны Владимир Зеленский поздравил сограждан, опубликовав в своём Instagram снимок, где они вдвоём с супругой запечатлены в национальных рубашках. Сограждане обратили внимание на крой и раскритиковали президента за "русскую косоворотку".

Пришлось оправдываться. За президента вступился советник главы его офиса Михаил Подоляк. Он назвал критику немотивированной.

"Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные ещё по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", — пояснил он изданию "Обозреватель".

Добавил подробностей украинский дизайнер Артём Климчук, разработавший президентскую вышиванку. По его словам, такой крой был широко распространён на Екатеринославщине (ныне Днепропетровской области), откуда родом действующий президент Украины.

"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространённым элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз.

Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", — заявил дизайнер.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь
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