Зеленский перепутал украинскую вышиванку с русской косовороткой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с днём вышиванки, но главу государства в очередной раз обвинили в "зраде". Украинский лидер перепутал одежду и показался на людях в русской национальной рубахе.

В Instagram Зеленского был опубликован снимок, на котором они вместе с первой леди Еленой одеты в национальные костюмы.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днём вышиванки!" — говорится в сообщении Зеленского.

Пользователи заметили, что супруга президента действительно одета в украинскую вышиванку, а он сам надел русскую косоворотку. Разница между рубахами незначительная — у косоворотки вырез сбоку, а не посередине, но подписчиков президента ошибка возмутила. Украинцы считают, что в офисе президента могли бы более ответственно подходить к гардеробу Зеленского.

Сегодня президент Украины провёл пресс-конференцию по поводу двухлетия нахождения на своём посту.