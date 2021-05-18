При полном "покрытии": об Израиле, Палестине, США и обязательствах

Конфликт между Палестиной и Израилем просто не мог остаться без внимания и комментария из США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил: Вашингтон уже работает над ситуацией — "из-за кулис".

Энтони Блинкен

"Мы активно работаем за кулисами, чтобы попытаться разрешить этот конфликт", — заявил Блинкен, отметив также, что Штаты весьма озабочены эскалацией насилия.

Какой сценарий развития ситуации с Израилем и Палестиной для США выгоднее всего? "Правда. Ру" пообщалась с Владимиром Брутером, экспертом в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

Зона "покрытия": Израилю пора кое-что понять

Эксперт отмечает: наиболее выгодный для США сценарий состоит в прекращении обстрела Израиля палестинцами. Проблема заключается в следующем: палестинцы не прекратят обстреливать Израиль, пока тот не возьмёт на себя обязательства не создавать новых поселений и не заселять арабов в Иерусалиме.

Иерусалим

"Израиль должен понять, что он тоже должен брать на себя обязательства. Не только у палестинцев есть обязательства в этом мире. У Израиля они тоже есть. И он, создавая новые поселения в Иерусалиме, нарушает резолюцию ООН, в том числе, при полном покрытии этих событий со стороны Запада. Поэтому пока Израиль не возьмёт на себя обязательства следовать решениям Организации Объединенных Наций по урегулированию конфликта, конфликт будет продолжаться в активной фазе. Естественно, что он не уладится после того, как Израиль откажется от строительства новых поселений, но перейдёт в латентную фазу", — считает Брутер.

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