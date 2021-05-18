Блинкен: США ведёт закулисную работу по примирению сторон конфликта в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена "в напряженных условиях работает за кулисами”, чтобы положить конец насилию в Израиле и Палестине.

Заявление прозвучало в Копенгагене во время совместного с главой МИД Дании брифинга после вопроса о намерении США продать Израилю оружие на $ 735 млн.

"Мы готовы оказать поддержку, если стороны… добьются прекращения огня”, — добавил Блинкен, призвав обе стороны защитить гражданское население.

К слову, ни одна из сторон палестино-израильского конфликта открыто не выразила заинтересованности в прекращении огня, хотя ВВС в понедельник процитировала сообщения местных СМИ о том, что ХАМАС обратился к израильским официальным лицам с предложением прекратить боевые действия, но получил отказ.

Более того, в воскресном телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бомбардировки Газы его страной будут продолжаться "в полную силу” и что Израиль "хочет взимать высокую цену” с ХАМАСА.

И, несмотря на призыв Блинкена к спокойствию, администрация Байдена продвигается вперед с массированной продажей оружия Израилю. Согласно сообщению Washington Post, которое появилось за несколько часов до выступления госсекретаря США в Копенгагене, администрация официально уведомила Конгресс 5 мая — за неделю до начала ракетного наступления ХАМАСА на Израиль — о том, что она намерена продать еврейскому государству оружие на сумму $735 млн.

Основная часть "груза" — комплекты боеприпасов прямого поражения (JDAMS). Они прикрепляются к обычным "тупым" бомбам, превращая их в высокоточные боеприпасы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.