Израиль отказался от предложения Египта ввести гуманитарное перемирие

Делегация из Египта провела с властями противоборствующих в Израиле сторон консультации по вопросу достижения прекращения огня.

Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.

По итогам переговоров сообщается, что "Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии сроком на один год", несмотря на то что египтяне пообещали координировать процесс и договориться с палестинцами.

Как отмечается в материале ТК "Аль Арабия", Каир в ответ на отказ Израиля заморозит "ряд направлений сотрудничества с ним".

Напомним, массированный взаимный обстрел территорий происходит между Израилем и палестинцами из сектора Газа с вечера понедельника.

В результате эскалации конфликта с

со стороны Израиля сообщается о том, что погибли шесть человек, ранены более 200;

Минздрав Палестины говорит о 67 погибших.

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