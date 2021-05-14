Делегация из Египта провела с властями противоборствующих в Израиле сторон консультации по вопросу достижения прекращения огня.
По итогам переговоров сообщается, что "Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии сроком на один год", несмотря на то что египтяне пообещали координировать процесс и договориться с палестинцами.
Как отмечается в материале ТК "Аль Арабия", Каир в ответ на отказ Израиля заморозит "ряд направлений сотрудничества с ним".
Напомним, массированный взаимный обстрел территорий происходит между Израилем и палестинцами из сектора Газа с вечера понедельника.
В результате эскалации конфликта с
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