Уличные потасовки между израильтянами и палестинцами к началу текущей недели переросли в полномасштабные боевые действия с участием артиллерии и авиации.
"В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", — сообщается в официальном Twitter Сил обороны Израиля (Israel Defence Forces).
Пресс-служба израильской армии также проинформировала о нанесении авиаударов по складам оружия и другим объектам в секторе Газа. Кроме того, в результате совместных операций разведывательного управления и управления по киберзащите было обнаружено киберподразделение террористической организации ХАМАС, по нему израильские военные также нанесли удар.
"Ранее сегодня истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и "Исламскому джихаду", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии.
Сообщается также об атаках по палестинским противотанковым отрядам. За последние сутки таких атак было семь.
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