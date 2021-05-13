Армия Израиля атаковала сектор Газа на земле и с воздуха

Уличные потасовки между израильтянами и палестинцами к началу текущей недели переросли в полномасштабные боевые действия с участием артиллерии и авиации.

"В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", — сообщается в официальном Twitter Сил обороны Израиля (Israel Defence Forces).

Пресс-служба израильской армии также проинформировала о нанесении авиаударов по складам оружия и другим объектам в секторе Газа. Кроме того, в результате совместных операций разведывательного управления и управления по киберзащите было обнаружено киберподразделение террористической организации ХАМАС, по нему израильские военные также нанесли удар.

"Ранее сегодня истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и "Исламскому джихаду", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии.

Сообщается также об атаках по палестинским противотанковым отрядам. За последние сутки таких атак было семь.

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