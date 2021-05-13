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Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании

Мир

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осужденный за "резню в Сребренице" и другие преступления, будет переведен в Великобританию для отбывания оставшейся части своего пожизненного заключения за геноцид.

Доминик Рааб
Доминик Рааб

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

"Караджич — один из немногих людей, признанных виновными в геноциде, — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб. — Он был ответственен за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице и помогал вести осаду Сараево с его безжалостными нападениями на гражданское население”.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Караджич, который был президентом Республики Сербия и возглавлял армию Боснии во время гражданской войны в 1990-х годах, был осужден в 2016 году за военные преступления и преступления против человечности, включая убийство его войсками тысяч мужчин и мальчиков в Сребренице в июле 1995 года.
  • В 2019 году трибунал ООН увеличил срок заключения Караджича до пожизненного, постановив, что его "первоначальный 40-летний тюремный срок за некоторые из худших военных преступлений Европы со времен Второй мировой войны был слишком мягким".
  • Многие сербы критиковали решения судов ООН, как "очерняющие их сторону и неспособные привлечь к ответственности людей с противоположной стороны, которые были обвинены в причастности к зверствам".

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Запад обрёк Караджича на смерть в тюрьме
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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