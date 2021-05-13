Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осужденный за "резню в Сребренице" и другие преступления, будет переведен в Великобританию для отбывания оставшейся части своего пожизненного заключения за геноцид.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.
"Караджич — один из немногих людей, признанных виновными в геноциде, — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб. — Он был ответственен за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице и помогал вести осаду Сараево с его безжалостными нападениями на гражданское население”.
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