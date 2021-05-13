В Германии у синагог в Бонне и Мюнстере толпа сочувствующих палестинской стороне конфликта в Израиле жгла флаги и устроила пожар в мемориале в честь еврейского молитвенного дома, разрушенного нацистами в Дюссельдорфе во время нацистских погромов 1938 года.
Местные СМИ сообщили о задержании полицией как минимум 16 человек "арабской внешности".
Некоторые из арестованных объяснили свой поступок тем, что "насилие на Ближнем Востоке побудило их побить синагогу камнями".
В ответ на инциденты премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лаше заявил, что усилит безопасность в этом районе и чиновники "не потерпят никакого антисемитизма".”
Политики в Германии осудили антисемитскую деятельность, в то время как председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер призвал к "защите еврейских институтов”, поскольку "угроза еврейской общине растет.”
И это не голословное утверждение:
Инциденты произошли в немецких городах на фоне эскалации насилия в Восточном Иерусалиме между израильскими военными и палестинскими протестующими по поводу планируемого выселения палестинских жителей в этом районе.
К слову, антиизраильские демонстрации проходят не только в Германии. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о беспорядках на Манхеттене в Нью-Йорке. Подробнее об этом — здесь.
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