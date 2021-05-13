В Германии жгли флаги Израиля и громили мемориал в честь синагоги

В Германии у синагог в Бонне и Мюнстере толпа сочувствующих палестинской стороне конфликта в Израиле жгла флаги и устроила пожар в мемориале в честь еврейского молитвенного дома, разрушенного нацистами в Дюссельдорфе во время нацистских погромов 1938 года.

Местные СМИ сообщили о задержании полицией как минимум 16 человек "арабской внешности".

Некоторые из арестованных объяснили свой поступок тем, что "насилие на Ближнем Востоке побудило их побить синагогу камнями".

В ответ на инциденты премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лаше заявил, что усилит безопасность в этом районе и чиновники "не потерпят никакого антисемитизма".”

Политики в Германии осудили антисемитскую деятельность, в то время как председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер призвал к "защите еврейских институтов”, поскольку "угроза еврейской общине растет.”

И это не голословное утверждение:

правительственные данные показывают, что в 2020 году по сравнению с предыдущим годом число преступлений, совершенных против евреев, проживающих в Германии, к январю 2021 года составило 2275.

Инциденты произошли в немецких городах на фоне эскалации насилия в Восточном Иерусалиме между израильскими военными и палестинскими протестующими по поводу планируемого выселения палестинских жителей в этом районе.

К слову, антиизраильские демонстрации проходят не только в Германии. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о беспорядках на Манхеттене в Нью-Йорке. Подробнее об этом — здесь.

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