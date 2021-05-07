Палестинцы и израильские поселенцы подрались в Восточном Иерусалиме. Арестованы как минимум семь человек.
Потасовка произошла в Шейх-Джарре, где десятки палестинцев находятся под угрозой выселения после долгой юридической борьбы с еврейскими поселенцами, пытающимися приобрести собственность в районе, который находится к северу от Старого города Иерусалима.
Позже в Интернете появилось видео, на котором люди с обеих сторон швыряют друг в друга камни и стулья, а потом идут врукопашную. В конфликт вмешалась израильская полиция.
“Полиция и пограничная полиция прибыли на место драки для предотвращения трений между сторонами, - говорится в заявлении полиции. - На данном этапе все под контролем. Семь человек были арестованы за нарушение общественного порядка и нападение на полицию».
Израиль захватил Восточный Иерусалим во время войны 1967 года вместе с Западным берегом и Газой и аннексировал его, что не было признано на международном уровне.
Палестинцы хотят, чтобы все три территории сформировали свое будущее государство и считали Восточный Иерусалим своей столицей.
Восточный Иерусалим включает в себя некоторые из самых священных мест для евреев, христиан и мусульман, и его судьба является одним из самых спорных вопросов в израильско-палестинском конфликте.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.