Палестинцы и израильские поселенцы подрались в восточном Иерусалиме

Палестинцы и израильские поселенцы подрались в Восточном Иерусалиме. Арестованы как минимум семь человек.

Потасовка произошла в Шейх-Джарре, где десятки палестинцев находятся под угрозой выселения после долгой юридической борьбы с еврейскими поселенцами, пытающимися приобрести собственность в районе, который находится к северу от Старого города Иерусалима.

Пропалестинские протестующие собрались на ночной ифтар — трапезу, проводимую после окончания дневного поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

На противоположной стороне улицы расположились палестинцы, к которым присоединился Итамар Бен-Гвир, лидер крайне правой партии с корнями в жестокой антиарабской экстремистской группировке.

Позже в Интернете появилось видео, на котором люди с обеих сторон швыряют друг в друга камни и стулья, а потом идут врукопашную. В конфликт вмешалась израильская полиция.

“Полиция и пограничная полиция прибыли на место драки для предотвращения трений между сторонами, - говорится в заявлении полиции. - На данном этапе все под контролем. Семь человек были арестованы за нарушение общественного порядка и нападение на полицию».

История израильско-палестинского конфликта

Израиль захватил Восточный Иерусалим во время войны 1967 года вместе с Западным берегом и Газой и аннексировал его, что не было признано на международном уровне.

Палестинцы хотят, чтобы все три территории сформировали свое будущее государство и считали Восточный Иерусалим своей столицей.

Восточный Иерусалим включает в себя некоторые из самых священных мест для евреев, христиан и мусульман, и его судьба является одним из самых спорных вопросов в израильско-палестинском конфликте.

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