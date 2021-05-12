Война между Израилем и палестинскими группировками боевиков, похоже, перекинулась на США – в Нью-Йорке у израильского консульства происходят массовые беспорядки.
Сотни агрессивно настроенных людей, размахивающих израильским и американским флагами, кричали лозунги и, проклиная друг друга на арабском и иврите, кидались в драку. Группа полицейских в масках пыталась разнять их.
Протесты прошли и в других городах США. Демонстранты в Вашингтоне построили "поплавок" в форме танка и скандировали лозунги, называя Израиль “террористическим” и “расистским” государством.
Напомним, в Израиле происходит вооруженный конфликт между палестинскими боевиками и евреями.
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