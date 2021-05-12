Сочувствующие евреям и арабам в Израиле сошлись в рукопашной в Нью-Йорке

Война между Израилем и палестинскими группировками боевиков, похоже, перекинулась на США – в Нью-Йорке у израильского консульства происходят массовые беспорядки.

Сотни агрессивно настроенных людей, размахивающих израильским и американским флагами, кричали лозунги и, проклиная друг друга на арабском и иврите, кидались в драку. Группа полицейских в масках пыталась разнять их.

Протесты прошли и в других городах США. Демонстранты в Вашингтоне построили "поплавок" в форме танка и скандировали лозунги, называя Израиль “террористическим” и “расистским” государством.

Напомним, в Израиле происходит вооруженный конфликт между палестинскими боевиками и евреями.