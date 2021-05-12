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Гражданская война: арабы и евреи забивают друг друга в Израиле

Мир

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками сектора Газа продолжается. Стороны сообщают о "сотнях" ракет, выпущенных противниками.

Гражданская война: арабы и евреи забивают друг друга в Израиле
  • Во вторник в пригороде Тель-Авива разрушено здание Хомон, а в секторе Газа бомбардировке подвергся жилой комплекс Ханади-тауэр.

В то время как самолеты ЦАХАЛА бомбят Газу, а палестинские боевики ХАМАС и "Исламского джихада" обстреливают Израиль ракетами, насилием взорвался город Лод.

Мэр Яир Ревиво сравнил происходящее на его улицах с нацистским погромом и попросил премьер — министра Нетаньяху ввести войска для восстановления порядка.

"Это Хрустальная ночь в Лоде", — сказал Яир Ревиво газете "Таймс оф Исраэль ", имея в виду еврейский погром 1938 года в нацистской Германии, и добавил, что "ничего подобного в истории Израиля не было.”

Лод-исторический город, расположенный примерно в 15 километрах к юго-западу от Тель-Авива. Около трети его населения составляют израильские арабы.

"Каждую минуту горит машина, синагога или школа…. Наша новая городская ратуша была взломана и подожжена, — говорит Ревиво. — Синагоги сжигают. Сотни машин подожгли. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война. Вся работа, которую мы делали здесь в течение многих лет по сосуществованию, пошла насмарку.

Ревиво заявил, что местная община подстрекается "исламистами”, и назвал беспорядки "интифадой” — палестинским термином, обозначающим восстание против Израиля.

"Ортодоксально-националистические евреи в городе имели оружие и были готовы использовать его, — предупредил он, призывая правительство объявить чрезвычайное положение и направить войска для восстановления порядка, поскольку ситуация стала "слишком большой для полиции". — То, что здесь происходит, хуже, чем ракеты из Газы".

Сегодня ночью премьер — министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что пограничные батальоны из "Иудеи и Самарии” — израильский термин для Западного берега — будут передислоцированы для "восстановления правопорядка в Лоде и во всех частях страны".

В городе было объявлено чрезвычайное положение.

  • К утру 12 мая начали поступать сообщения о беспорядках и в других израильских городах — от близлежащего Рамле до Акры, Хайфы и Назарета на севере.
 

Все они были частью Израиля с тех пор, как он провозгласил независимость в 1948 году — в отличие от Западного берега и Газы, которые были аннексированы Иорданией и Египтом соответственно и перешли под израильский контроль после войны 1967 года.

Объявление чрезвычайного положения в Лоде имеет важное значение, поскольку это первый случай, когда Тель-Авив применил эти полномочия против израильской арабской общины с тех пор, как в 1966 году была отменена военная администрация над ними.

Напомним, ХАМАС и "Исламский джихад", которые отказывают Израилю в праве на существование в любых границах, запустили ракеты в понедельник после столкновений между израильской полицией и палестинскими протестующими у мечети Аль-Акса на Иерусалимской Храмовой горе. Протесты были вызваны решением израильского судьи выселить несколько палестинских семей из иерусалимского района Шейх-Джарра в пользу израильских поселенцев.

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Израиль ведет массированный обстрел сектора Газа - Россия 24 ​
Автор: Ольга Лебедева
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