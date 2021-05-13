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Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая

Мир » Европа

Современная борьба с киберпреступностью — это не что иное, как столкновение между Западом — глобальной "силой добра” — и "авторитарными режимами”, такими как Москва и Пекин, которые стремятся "выкупить” мир.

Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на конференции Национального центра кибербезопасности CYBERUK CONFERENCE…

Кто виноват…

"Большинство киберпреступлений обычно связаны с кражей или вымогательством в качестве мотива, но это не значит, что такие преступления происходят просто случайно, — сказал Рааб. — Враждебные государственные деятели и преступные группировки, стоящие за такими нападениями, не желают ничего, кроме как подорвать сами основы нашей демократии".

Рааб в своей "обличительной речи" возложил ответственность за все крупные киберпреступления на Северную Корею, Иран, Россию и Китай. По его словам, эти государства используют цифровые технологии для "саботажа и воровства, или для контроля и цензуры”.

Великобритания же и ее западные союзники представлены Раабом, как "сила добра в мире”, которая всегда демонстрирует "уважение к международному праву” и использует кибернетические возможности только для защиты граждан и обеспечения "международного сотрудничества".”

Напомним, накануне конференции глава британского МИДа уже обвинил Россию в "укрывательстве преступных группировок”.

… и что делать?

В своём выступлении Доминик Рааб изложил список мер, направленных на "укрепление устойчивости вокруг правительства” и "укрепление нашей внутренней обороны”, в дополнение к некоторым "наступательным кибернетическим возможностям, которые, конечно, будут использованы только во благо".

В прошлом году Великобритания создала свои Национальные кибервойска, которые, по словам Рааба, "проводят целенаправленные наступательные кибероперации для поддержки приоритетов национальной безопасности Великобритании.”

Он не стал вдаваться в подробности деятельности агентства, но сказал, что оно также может быть использовано в "военных операциях" и подтвердил, что кибервойска уже против террористов "Исламского государства*”в Сирии и Ираке, подчеркнув, что Великобритания использует свои силы "во благо", в то время как ее противники используют их для "разграбления международной системы".

К слову, Великобритания объявила 12 мая о выделении 22 миллионов фунтов стерлингов ($31 млн) на создание устойчивости к кибербезопасности в более бедных странах в попытке "завоевать сердца и умы по всему миру за наше позитивное видение киберпространства” и "помешать Китаю, России и другим странам заполнить многосторонний вакуум".”

"Часть этих денег будет потрачена на создание нового центра киберопераций в Африке, работающего в Эфиопии, Гане, Кении, Нигерии и Руанде для содействия совместным операциям по борьбе с киберпреступностью совместно с Интерполом", — говорится в отдельном заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

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Россия создает киберармию
Автор: Ольга Лебедева
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