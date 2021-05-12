В Лондоне обвиняют Москву в укрывательстве международных преступников

Глава британского МИД Доминик Рааб готов обвинить РФ в "недостаточной активности" в борьбе с международной киберпреступностью и "укрывательстве преступников".

"Обличительная" речь министра прозвучит 12 мая на заседании в Национальном центре кибербезопасности. Однако, некоторые тезисы из неё пресс-служба внешнеполитического ведомства Великобритании опубликовала уже сегодня.

Выступление, как следует из обнародованных тезисов, будет построено на противопоставлении методов работы в киберпространстве "демократических и авторитарных государств" (к последним Рааб относит Россию — прим. ред.).

"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", — считает глава британской дипломатии.

Последним примером "укрывательства киберпреступников" Рааб считает причастность российской службы внешней разведки к кибератаке на американскую компанию SolarWinds" (в чём сомневается, к слову, даже Джо Байден).

Как отмечает британский МИД, его руководитель "выдвинет инициативу создания свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", и предложит заключить "более широкое соглашение" о том, как реагировать на "совершение вредоносных кибератак некоторыми государствами".

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