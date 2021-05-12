Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу Иерусалима

Ситуация в Иерусалиме, а также вопросы арабо-израильского конфликта стали темами для телефонной беседы президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 12 мая.

Данные передаёт NTV: по данным канала, Эрдоган отметил, что позиции Анкары и Москвы в вопросе статуса Иерусалима очень схожи, что имеет большое значение в контексте поисков решения проблемы.

По мнению Эрдогана, важно оперативное вмешательство в ситуацию СБ ООН, а ООН в целом, уверен президент, обязан показать

"…жёсткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения".

На сайте Кремля также указаны подробности разговора:

"Отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу", — пишут на kremlin. ru.

Оба президента призвали решать возникающие вопросы мирно, чтобы не эскалировать напряжённость.

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