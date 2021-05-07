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В Иерусалиме вспыхнули массовые столкновения палестинцев с полицией

Мир » Азия » Ближний Восток

Как сообщают новостные агентства, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, включая полицейских. Десятки людей попали в больницы с травмами от спецсредств.

В Иерусалиме вспыхнули массовые столкновения палестинцев с полицией

В пятницу, 7 мая, вечером вспыхнули беспорядки в двух районах Восточного Иерусалима. Они переросли в массовые столкновения с полицией, во время которых пострадали по меньшей мере 163 человека, включая шестерых полицейских. Госпитализированы 83 человека, остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, сообщает Красный крест, оперативно развернувший полевой госпиталь на месте событий. Особенно напряжённая обстановка сложилась около мечети аль-Акса.

"Волнения начались сегодня на Храмовой горе, во время которых сотни верующих начали грубо нарушать порядок, нападать на полицейских, бросая в них камни и предметы", — приводит РИА Новости сообщение полиции Израиля.

Также возобновились столкновения с полицией в районе Шейх Джаррах, где по израильские власти по решению суда пытаются выселить несколько арабских семей. Их поселили в этом районе ещё в 1956 году, но так и не выдали документов на право собственности. Протестующие не отреагировали на призыв полиции разойтись, после чего правоохранители применили спецсредства. Сообщается, что большая часть пострадавших получили ранения в голову, три человека получили травмы глаз от резиновых пуль.

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