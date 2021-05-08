Под Берлином почтили память советских воинов

На советском военном мемориале в берлинском районе Панков состоялась торжественная церемония возложения венков. Об этом пишет РИА "Новости". Мероприятие прошло по случаю 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками церемонии стали посол России Сергей Нечаев, а также послы из стран СНГ. В их числе представители Белоруссии, Армении, Казахстана.

Венки в дань скорби и благодарности павшим воинам к мемориалу возложили главы районной администрации, представители партии "Левые", а также организация "Народный союз Германии", который ухаживает за военными захоронениями. Цветы принесли и местные жители.

На территории мемориала в Панкове покоятся останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Мемориал был возведен в 1947–1949 годах. Его площадь 30 тысяч квадратных метров.

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