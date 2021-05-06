Украинцев с паспортами России назвали "недогражданами"

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинцы, получившие российские паспорта, являются "недогражданами".

По его словам, в таких паспортах отсутствует прописка, а значит украинцы лишены значительной части прав "настоящих" россиян, пишет Обозреватель. В частности, они не смогут получать в России пенсии и участвовать в выборах любых уровней.

Стоит заметить, что Тука отличается русофобскими заявлениями, но не исключено, что на этот раз "толика" правды в его словах присутствует.

Ранее сообщалось, что с апреля 2019 года гражданство РФ в упрощённом порядке получили более 527 тысяч жителей Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Выдача российских паспортов жителям Донбасса осуществляется в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. Работа по упрощённому предоставлению гражданства продолжается.

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