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Более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

Почти 530 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик стали российскими гражданами по упрощённой схеме. Им начали выдавать паспорта с апреля 2019 года.

Более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России

С начала реализации указа российского президента от 24 апреля 2019 года гражданство РФ получили более 527 тысяч человек, постоянно проживающих на территории ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Количество отказов в российском гражданстве составляет около 2 тысяч. В 40% случаев отказ поступал из-за того, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть "отказников" имели неснятую либо непогашенную судимость. Ещё четверть получили отказ, так как выступали за насильственное изменение строя России.

Работа по упрощённой выдаче гражданства РФ продолжается.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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