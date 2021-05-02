Почти 530 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик стали российскими гражданами по упрощённой схеме. Им начали выдавать паспорта с апреля 2019 года.
С начала реализации указа российского президента от 24 апреля 2019 года гражданство РФ получили более 527 тысяч человек, постоянно проживающих на территории ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Количество отказов в российском гражданстве составляет около 2 тысяч. В 40% случаев отказ поступал из-за того, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть "отказников" имели неснятую либо непогашенную судимость. Ещё четверть получили отказ, так как выступали за насильственное изменение строя России.
Работа по упрощённой выдаче гражданства РФ продолжается.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Как часто врут себе и окружающим мужчины?Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем«У меня половой акт длится не меньше получаса». Согласно последним исследованиям российских сексологов, среднестатистический половой акт здорового россиянина с приличным опытом сексуальных отношений длится 2 минуты 24 секунды. «Меня безумно любит бывшая проститутка". «Я переспал с родной сестрой своей любовницы». Лишь 0,2% мужчин удавалось соблазнить сестру своей подружки.