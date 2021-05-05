Почти миллион: в ООН объяснили, кого не хватает миру

Пока во властных коридорах обсуждают вопросы, связанные с политикой, представители ВОЗ и ООН поднимают не менее важные темы. Оказывается, на текущий момент мир испытывает сильный дефицит специалистов в сфере акушерства.

Данные в совместном докладе ВОЗ, ООН и МКА (Международной конфедерации акушерок) действительно приведены удручающие. Так, дефицит кадров составляет 900 тысяч человек.

При этом по сравнению с 2014 годом, когда проблема поднималась в прошлый раз, прогресс оказался недостаточным. Кризис пандемии коронавируса также усугубил ситуацию.

"Мир сталкивается сейчас с нехваткой 900 тыс. акушерок, что представляет собой треть необходимых работников в области акушерства. Дефицит специалистов приводит к ужасному числу смертей, которые можно было предотвратить", — уточняют эксперты.

Например, если бы указанный дефицит удалось "закрыть", то уже к 2035 году в мире на 64% снизилась бы смертность среди новорождённых и на 65% — среди матерей. Ежегодно получилось бы сохранять примерно 4,3 млн жизней.

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